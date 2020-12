Incentivi per convertire a gpl e metano i mezzi di trasporto pubblico a gasolio euro 4 ed euro 5.

E' quanto prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. La norma estende a questo tipo di intervento gli investimenti che possono essere finanziati con il Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale, nei limiti del 15% della dotazione del fondo.