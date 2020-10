Francia: bonus 1.000 euro per acquisto auto elettriche usate

Un bonus da 1.000 euro per l'acquisto di un veicolo elettrico usato. E' quanto annunicato dal ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari in un'intervista a 'Le Parisien'. Finora la categoria delle vetture elettriche usate era esclusa dal bonus ecologico. L'incentivo, sottolinea il ministro, sarà disponibile "ovunque sul territorio nazionale, senza condizioni di risorse, per l'acquisto di un veicolo usato 100% elettrico".

Oggi il governo dovrebbe fare il punto su un piano per aprire 100.000 'colonnine' in Francia entro la fine del 2021. Il ministro dei Trasporti conferma inoltre che il bonus previsto per l'acquisto di veicoli elettrici nuovi del valore di 7.000 euro nel 2020, dal 1 gennaio 2021 sarà rimodulato a 6.000 euro, come già annunciato a fine settembre dal ministro dell'Economia Bruno Le Maire. In totale, nell'ambito del piano di ripresa, il governo francese intende stanziare 1,9 miliardi di euro per sostenere la domanda di veicoli 'puliti'. Secondo il ministro, nonostante il mercato automotive stia registrando una contrazione, "il 100% elettrico sta andando abbastanza bene" con circa 68.000 veicoli già venduti. "L'obiettivo di 100.000 potrebbe essere raggiunto entro la fine dell'anno - conclude - raddoppiando le vendite rispetto allo scorso anno".