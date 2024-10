Italia spinge sull'idrogeno, stanzia 3,64 miliardi col Pnrr

L'Italia ha stanziato 3,64 miliardi attraverso il Pnrr per accelerare lo sviluppo dell'idrogeno come fonte energetica ma rimane distante da Germania e Francia che hanno destinato rispettivamente 9 e 7 miliardi entro il 2030 a sostegno della propria strategia sull'idrogeno. È quanto emerso oggi in occasione della mostra-convegno 'Fueling Tomorrow' dedicata - fino all'11 ottobre - alle nuove tendenze nel campo della trasformazione dei carburanti tradizionali e dei nuovi vettori energetici alternativi e sostenibili organizzata da BolognaFiere Water&Energy (società partecipata da BolognaFiere e Mirumir) e H2IT - Associazione italiana idrogeno.

La filiera italiana dell'idrogeno ha già avviato la realizzazione di più di 50 progetti di "Hydrogen Valley" localizzati su tutto il territorio nazionale. L'Italia rappresenta nel contesto internazionale un hub strategico per la distribuzione dell'idrogeno grazie alla sua posizione geografica e alle infrastrutture, inclusa la pipeline SouthH2Corridor che collegherà l'Africa all'Europa.

"Siamo in un momento decisivo per lo sviluppo dell'idrogeno in Italia e in Europa", ha spiegato Cristina Maggi, direttrice di H2IT. "Con i progetti già avviati e i fondi stanziati dal Pnrr, il nostro Paese ha l'opportunità di diventare un leader europeo nel settore dell'idrogeno, ma è necessario continuare a investire in innovazione e infrastrutture, garantire un quadro normativo chiaro e stabile. H2IT è parte del tavolo coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per la stesura di una Strategia nazionale idrogeno, passaggio fondamentale per definire il ruolo dell'idrogeno nel sistema energetico italiano".



