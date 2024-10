Dopo primi 9 mesi Toyota è marchio estero numero 1 in Italia

Prima posizione come marchio estero nella classifica generale, con una quota del mercato del 7,6% e seconda posizione nel canale dei privati con una quota del 9,6%.

Questi risultati e queste percentuali sono indicativi del successo raggiunto da Toyota in Italia nel primi nove mesi dell'anno.

In un mercato dell'auto che ha registrato da gennaio a settembre una variazione positiva di circa il 2,6% rispetto allo scorso anno, il gruppo Toyota ha proseguito - si legge nella nota - la sua crescita grazie al contributo di modelli di successo come Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla Cross e il nuovo Toyota C-HR.

I marchi Toyota e Lexus hanno complessivamente realizzato oltre 100mila immatricolazioni, raggiungendo una quota pari a circa il 7,4% nel mercato totale.

"Gli importanti risultati del gruppo Toyota sono frutto di una gamma di prodotti centrati sulle esigenze del cliente italiano - ha commentato Alberto Santilli, ad di Toyota Motor Italia - con i powertrain Full Hybrid e Plug-in Hybrid che sono in linea con le molteplici esigenze dei consumatori".

"Utenti che chiedono tecnologie innovative, elettrificate, sostenibili ma allo stesso tempo accessibili e che non impongano cambiamenti nelle abitudini oltre a garantire qualità e design ai massimi livelli e un elevato piacere nella guida".

"Abbiamo l'ambizione - ha concluso Santilli - di continuare a consolidare la nostra crescita nel 2024 continuando a offrire ad ognuno la soluzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze senza lasciare indietro nessuno".

"Lo faremo grazie al lavoro sul territorio dei nostri partner della rete Toyota e Lexus e all'approccio di gruppo che ci consente di offrire soluzioni a trecentosessanta gradi attorno ai prodotti e consolidare la fiducia accordataci dai nostri clienti e allo stesso tempo attrarne di nuovi".

Nel dettaglio, i risultati sono stati raggiunti grazie al contributo determinante di tutti i modelli dell'ampia gamma Toyota e alla performance nel segmento C-Suv del nuovo Toyota C-HR Hev e Phev che assieme a Corolla Cross, con una quota cumulata del 10,8% nei primi 9 mesi ha fatto salire il brand sul podio del segmento. C-HR, in particolare, un registra un +4.2% (rispetto al 2023) nel segmento C-Suv con circa 11.500 immatricolazioni.

Se si considera il solo mercato full hybrid, Toyota lo guida con il 52% di quota grazie ai modelli di successo come Yaris, Yaris Cross e il nuovo Toyota C-HR, che si posizionano ai primi tre posti relativamente a questo sistema propulsivo.

Un risultato eccellente, ottenuto grazie all'ampia e rinnovata offerta di prodotti elettrificati Toyota e Lexus, alle innovative soluzioni di finanziamento, di noleggio, assicurazione e connettività proposte dal Gruppo - assieme alle società del network: Toyota Financial Service, Kinto e Toyota Insurance - e molto apprezzate dai clienti, come i programmi dell'ecosistema WeHybrid.



