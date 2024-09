Jv Hyundai, Kia e Samsung Electronics su servizi Car-to-Home

Migliore connettività tra gli spazi residenziali e quelli di mobilità, autoveicoli in primis. Ecco l'obiettivo dell'accordo che era stato siglato in gennaio fra Hyundai Motor Company, Kia Corporation e Samsung Electronics e che ora diventa operativo puntando anche a rafforzare la connessione Car-to-Home tra veicoli sviluppati tramite software (SDV) e smartphone.

La cerimonia si è svolta al Samsung Electronics R&D Campus di Seoul, con la partecipazione di Chang Song, presidente e responsabile della divisione Advanced Vehicle Platform (AVP) di Hyundai Motor Group; di Haeyoung Kwon, vice presidente e responsabile dell'Hyundai Motor Group Infotainment Development Center; di Paul (Kyungwhoon) Cheun, presidente e chief technology officer (Cto) della divisione Device eXperience (DX) di Samsung Electronics e di Jinhee Choi, senior executive vice president di 42dot.

Le aziende, nell'occasione, hanno specificato che ciò permetterà a Hyundai e Kia di detenere una posizione di leadership nell'ecosistema dei servizi di mobilità. Allo scopo le aziende sudcoreane svilupperanno un sistema di infotainment di nuova generazione e un ecosistema aperto (questo in collaborazione con 42dot) per fornire un ambiente incentrato sull'utente.

L'accordo contempla anche il potenziamento della connettività del sistema di infotainment attraverso la piattaforma globale SmartThings di Samsung. Hyundai Motor, Kia e Samsung hanno in programma di sviluppare una tecnologia che colleghi SDV e smartphone, creando servizi ottimizzati per gli stili di vita e i gusti dei clienti.

"Attraverso la nostra collaborazione con Hyundai e Kia - ha detto Cheun - i clienti sperimenteranno la comodità di SmartThings non solo a casa ma anche nei loro veicoli, trascendendo lo spazio. Continueremo ad espandere l'ecosistema SmartThings, offrendo nuovi stili di vita e valori a un numero ancora maggiore di clienti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA