Stellantis conferma il secondo posto nella classifica europea

Stellantis è entrata nella seconda metà dell'anno con una quota del 18% sui mercati Eu29 dall'inizio dell'anno ad agosto, consolidando il suo secondo posto nella classifica europea. I marchi Citroën, Dodge e Jeep hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, incrementando le vendite rispetto allo scorso anno. Il gruppo è al vertice in Francia, Italia e Portogallo nel mese di agosto e dall'inizio dell'anno, mentre in Austria, Germania e Polonia registra una crescita costante.

Stellantis Pro One conferma la propria leadership nel settore dei veicoli commerciali, con una quota di mercato che sfiora il 29% e un incremento dei volumi dell'1,4% · Nel mercato delle basse emissioni Stellantis ha registrato un aumento continuo delle vendite, con una crescita dei Bev in Francia e Regno Unito nel corso dell'anno.

"In Europa abbiamo affrontato la seconda metà dell'anno con il giusto slancio, mantenendo una crescita costante in tutti i segmenti e tipi di propulsione, malgrado le fluttuazioni del mercato. La resilienza dei nostri dipendenti e partner e l'arrivo di entusiasmanti prodotti multi-energia, tra cui quelli Leapmotor che verranno lanciati questo mese, ci pone nelle migliori condizioni per continuare a competere per il primo posto" commenta Uwe Hochgeschutz, chief operating officer di Stellantis per l'Europa allargata.



