Cina: +29% produzione e +30,9% vendita veicoli a nuova energia

La produzione e la vendita di veicoli a nuova energia (Nev) hanno segnato In Cina un'ulteriore crescita nei primi otto mesi del 2024, con la relativa quota di mercato in costante aumento sul fronte interno. In particolare, la produzione ha toccato circa 7,01 milioni di unità (+29% annuo), secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam), mentre le vendite si sono attestate a 7,04 milioni di unità (+30,9%). La quota quota di mercato delle e-car ha raggiunto il 37,5%. Solo ad agosto, inoltre, la produzione e la vendita di Nev hanno raggiunto, rispettivamente, 1,09 milioni e 1,1 milioni di unità, in rialzo del 29,6% e del 30%. Le vendite di Nev ad agosto hanno rappresentato il 44,8% di nuovi veicoli in Cina. Secondo i dati, a gennaio-agosto sono state esportate circa 818.000 unità di veicoli a nuova energia, con un incremento annuo del 12,6%.





