Accordo Enilive con Volotea per l'uso dei carburanti Saf

Lettera di intenti tra Volotea ed Enilive per favorire un accordo commerciale per la fornitura a lungo termine di SAF (Sustainable Aviation Fuel) in 15 aeroporti italiani in cui opera il vettore. L'accordo potrebbe consentire a Volotea di avere accesso fino a 15 milioni di litri di SAF (Sustainable Aviation Fuel) tra il 2025 e il 2030. Lo annuncia una nota precisando che Volotea, già a partire dal 2022, ha iniziato a introdurre SAF nei suoi aerei e, tra il 2022 e il 2023, ha utilizzato 1 milione di litri di carburante sostenibile Saf.

Le due aziende lavoreranno insieme per promuovere l'adozione di Saf, il biocarburante Enilive prodotto prevalentemente da rifiuti e scarti biologici nelle proprie bioraffinerie e che può essere utilizzato in miscela con jet convenzionale fino al 50%.

"Grazie a questo impegno costante e ai rapidi progressi ottenuti nell'ultimo periodo, saremo in grado di ridurre le nostre emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro del 50% entro il 2025, con ben 5 anni di anticipo rispetto al target iniziale", spiega Gloria Carreras, direttore Esg di Volotea.

"Da fine anno sarà operativo l'impianto per la produzione di SAF nella nostra bioraffineria a Gela e dal 2026 a Porto Marghera.

Ciò ci consentirà di soddisfare le richieste delle compagnie aeree come Volotea per raggiungere gli obblighi previsti dal Regolamento europeo ReFuelEU Aviation, che stabilisce quote minime di carburante sostenibile, a iniziare dal 2% minimo dal 1°gennaio 2025 fino al 70% dal 2050", afferma Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA