Romania: 99,5 milioni di euro per nuovo stabilimento Nokian

Semaforo verde dalla Commissione dell'Unione Europea per l'aiuto economico da 99,5 milioni di euro che il governo della Romania si appresta a erogare a favore del costruttore finlandese di pneumatici Nokian, per la costruzione di un nuovo impianto sul territorio nazionale. Lo stanziamento, dichiarato regolare, andrà a contribuire alla realizzazione di un'opera da 650 milioni di euro che sorgerà nei pressi di Oradea: si tratta di una nuova fabbrica di gomme stradali, progettata per essere a emissioni zero di anidride carbonica.

In una nota, Nokian Tyres chiarisce: "I lavori di costruzione della fabbrica, che sarà il primo stabilimento di produzione di pneumatici al mondo a zero emissioni di CO2, sono iniziati nel maggio 2023. Una volta terminati, la fabbrica produrrà circa 6 milioni di pneumatici all'anno, con un potenziale di espansione futuro. Il primo pneumatico è stato realizzato il primo luglio 2024 e la produzione commerciale aprirà i battenti all'inizio del 2025".

Una volta a regime, la struttura di Oradea, che sorge in un'area ammessa a benefici regionali dall'articolo 107 dei Trattati europei, occuperà direttamente 500 persone, con ricadute indirette anche sull'indotto.

"La misura - sottolineano da Bruxelles - contribuirà agli obiettivi strategici dell'UE relativi alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo regionale e alla transizione verde dell'economia regionale".

