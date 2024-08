In luglio Bmw per prima volta vende più auto elettriche di Tesla

Per la prima volta nel mese di luglio Bmw, nell'Unione europea, ha venduto più auto elettriche di Tesla. Secondo Bloomberg, che cita dati Jato Dynamics, le vendite di Bmw completamente elettriche sono infatti aumentate di circa un terzo a 14.869 unità il mese scorso, mentre quelle di Tesla sono diminuite del 16% a 14.561 auto.

Il gruppo Usa continua comunque a dominare le vendite annuali nell'area, dove il totale di acquirenti di auto completamente elettriche è arrivato a 139.300, in calo del 6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, un trend causato anche dalla riduzione degli incentivi in diversi Paesi europei.



