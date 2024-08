Il marchio globale di tecnologie per la mobilità elettrica Zeekr ha consegnato più di 300.000 veicoli elettrici in tutto il mondo. Questo traguardo, tagliato lo scorso 1 agosto, è stato raggiunto solo 33 mesi dopo che il marchio ha consegnato il suo primo veicolo e rappresenta un risultato record tra i marchi automobilistici dedicati a modelli completamente elettrici.

Il marchio ha lanciato il suo primo modello Zeekr 001 nell'aprile 2021. Da allora, Zeekr ha ampliato la sua gamma globale di prodotti per includere i modelli Zeekr 009 MPV, Zeekr 009 Grand, Zeekr X urban SUV e Zeekr 007 sedan, mettendo la sua bandierina in oltre 30 mercati in tutto il mondo. Oltre al traguardo dei 300.000, a luglio è stato presentato online il SUV Zeekr 7X e ad Hong Kong ha fatto il suo debutto il nuovo 009.

La presenza di Zeekr in Europa è guidata dai pluripremiati Zeekr 001 e Zeekr X, che combinano design e tecnologia con ricarica rapida a lungo raggio e rating di sicurezza 5 stelle Euro NCAP. Come parte della sua strategia globale, Zeekr lancerà ulteriori mercati e modelli in Europa entro la fine dell'anno.



