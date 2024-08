Lamborghini punta anche su India per crescita in Asia

Entro il 2026 Lamborghini automobili punta a vendere 150 vetture in India, con un incremento di 47 unità rispetto alle 103 registrate lo scorso anno.

Nel rivelare l'importante target, Francesco Scardaoni, direttore regionale Asia-Pacifico della Casa di Sant'Agata Bolognese, intervistato dall'agenzia di stampa indiana PTI, ha chiarito come per il Toro il mercato locale sia "in termini di volume il quattordicesimo al mondo e il sesto in Asia-Pacifico.

In termini percentuali è quello in più rapida crescita", guidato da una clientela giovane.

L'importanza della regione Asia-Pacifico è in aumento per il Costruttore italiano che ha chiuso il 2023 con 10.000 unità vendute: di queste, appunto, 103 sono state consegnate in India, 845 in Cina, 660 in Giappone, 434 in Corea del Sud, 263 in Australia e 131 a Taiwan.

Riguardo alla crescita dell'India, Scardaoni ha spiegato alla PTI: "C'è ancora molta strada da fare per raggiungere il numero tre, due e numero uno ma ancora una volta crediamo che nel lungo periodo per un Paese come l'India, sia possibile… credo che nel medio termine l'India possa crescere molto velocemente. Crediamo che l'India abbia tutti gli indicatori giusti per farci realmente pensare a una crescita esponenziale".

In merito al raggiungimento del target di 150 unità, il manager ha detto: "Il mio desiderio sarebbe il 2026". Quindi, spiegando la logica alla base della previsione, ha aggiunto: "È legata all'economia. È l'economia in più rapida crescita al mondo ed è importante vedere anche che i clienti qui in India sono i più giovani tra i clienti di tutto il mondo".

Quindi, ha aggiunto: "L'India è un incubatore di start-up, ci sono molti giovani clienti provenienti da nuove realtà legate alla new economy". In questo mercato, è stato quindi chiarito, l'età media della clientela è sotto i 40 anni mentre negli Stati Uniti e in Europa è tra i 40 e i 45 anni.



