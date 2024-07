Primo semestre in calo per Toyota, vendite globali -4,7%

Primo semestre amaro per Toyota, con vendite e produzione in calo soprattutto in Giappone e Cina, con risultati che hanno annullato la ripresa in Nord America.

La produzione globale di Toyota, inclusa quella delle sussidiarie Daihatsu Motor e Hino Motors, è scesa del 9,8% rispetto ai primi sei mesi del 2023, a circa 5 milioni di unità.

Nello stesso periodo, le vendite mondiali sono diminuite del 4,7%, a 5,2 milioni.

Anche se le vendite di veicoli ibridi sono cresciute del 57,2%, raggiungendo un record di 473.000 unità in Nord America, il numero complessivo è stato trascinato al ribasso dalle performance poco brillanti in Giappone e Cina, dove le vendite sono crollate rispettivamente del 22,3% e del 10,8%. Ciò è stato dovuto in gran parte ai richiami generalizzati della Prius e di altri modelli, spiega The Japan Times, nonché all'intensa concorrenza dei produttori di veicoli elettrici come la cinese Byd.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA