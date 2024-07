Lamborghini, 'vogliamo stare sull'ibrido con le supersportive'

Per il futuro, una volta che sarà arrivata l'erede della Huracán, Lamborghini punta a mantenere una motorizzazione ibrida con i suoi due modelli supersportivi, spostandosi sull'elettrico col quarto modello in arrivo, che sarà una vettura 2+2 a uso quotidiano. E quando sarà finito il ciclo di vita dell'attuale Urus, anche il nuovo Suv della Casa del Toro sarà completamente elettrico.

Lo ha detto il presidente e ceo di Lamborghini, Stephan Winkelmann, in una call con la stampa per presentare i risultati del primo semestre. "L'orizzonte temporale medio-lungo è quello di rimanere il più possibile con le supersportive su una motorizzazione ibrida plug-in. Il vantaggio che abbiamo è che stiamo lanciando adesso i nuovi prodotti e non dobbiamo prendere una decisione nell'immediato, ma abbiamo alcuni anni davanti a noi", sottolinea. Il passo successivo sarà il passaggio all'elettrico con le vetture di uso quotidiano.

Resta l'incognita del provvedimento Ue che permette, dal 2035, la produzione di sole auto elettriche o a idrogeno. "In caso di nessun cambiamento dello status quo, anche per le supersportive dovremo prendere una decisione che andrà molto al di là del 2030 su cosa fare", osserva Winkelmann.

Il presidente di Lamborghini non si aspetta rivoluzioni dalla nuova Europa: "Credo che la posizione sull'automotive in linea di massima non cambierà, per quanto riguarda il 2035-2036. Spero che ci sia un'apertura a come si arriva alla neutralità. Oggi abbiamo il tema dell'elettrico al 100%, invece ciò che noi ci aspettiamo o speriamo è che ci sia un'apertura anche ad altre soluzioni, sempre a impatto zero", auspica Winkelmann. Un esempio: "Io sono un sostenitore della benzina sintetica. È chiaro che a parte il costo, l'industrializzazione e la quantità necessaria è anche un tema politico che dobbiamo affrontare e spero che venga affrontato nei prossimi mesi".



