Stellantis prolunga di una settimana le ferie a Cassino Plant

Una settimana in più di ferie per i dipendenti dello stabilimento Stellantis Cassino Plant in Ciociaria: lo ha comunicato oggi l'azienda automobilistica.

Nelle settimane scorse la dirigenza aveva annunciato un periodo di ferie collettive per tutti i dipendenti dal 4 al 19 agosto 2024. Ora è stato invece fatto sapere ai sindacati che si tornerà in fabbrica il 27 agosto, prorogando di altri otto giorni il fermo produttivo. Lo stop riguarda anche il reparto Presse dove però alcuni lavoratori potrebbero dover rientrare come 'comandati' nel caso in cui altri stabilimenti dovessero avere bisogno di pezzi.

Nello stabilimento di Piedimonte San Germano è in avanzato stadio di realizzazione la nuova linea basata sulla moderna piattaforma Stla large, sulla quale nascerà la nuova generazione di vetture premium del gruppo.

Al momento in provincia di Frosinone vengono prodotte Maserati Grecale, Alfa Romeo Giulia e Stelvio, tutte su un solo turno lavorativo; una parte del personale, anziché stare in cassa integrazione, ha aderito al piano che prevede la loro trasferta negli altri stabilimento del gruppo.

Per Cassino Plant il piano industriale prevede la realizzazione della nuova Stelvio Stla (2025) e della nuova Giulia Stla (2026).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA