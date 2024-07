Skoda valuta la produzione in India del suv elettrico Elroq

Skoda India sta esplorando la possibilità di portare il suo futuro suv elettrico Elroq in quel mercato insieme all'Enyaq iV, modello di cui è già stato confermato il debutto europeo a breve.

Ma per soddisfare la prevista forte crescita della domanda e ridurre i costi, la Casa boema - che fa parte del Gruppo Volkswagen - starebbe anche studiando la possibilità di procedere con l'assemblaggio locale di entrambi i veicoli elettrici.

Elroq sarà presentato a livello mondiale entro la fine dell'anno e sarà messo in vendita in Europa all'inizio del 2025.

Una volta concluso lo studio di fattibilità, Skoda potrebbe iniziare ad assemblare questi suv localmente nell'ultimo trimestre del 2025. "Enyaq ed Elroq si basano sulla stessa piattaforma. È un telaio diverso, ma in realtà molto simile - ha detto il direttore del marchio Skoda India Petr Janeba al magazine Autocar Professional che riporta la notizia - Quindi, c'è una grande efficienza economica per le parti e i componenti. Lo abbiamo calcolato".

Skoda deve però prendere al riguardo una decisione se aderire o no alla iniziativa del Governo indiano sulla produzione di veicoli elettrici annunciata nello scorso marzo.

Il piano prevede che le aziende partecipanti debbano stabilire impianti di produzione in India entro tre anni e avviare la produzione di veicoli elettrici regolarmente in commercio.

E' inoltre richiesto che le aziende facciano un investimento minimo corrispondente a 456mila euro.

