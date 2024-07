Nissan: + 26% di vendite in Italia da gennaio a giugno 2024

Continua il trend positivo per il marchio Nissan sul mercato italiano nel 2024, grazie a volumi di vendita e quota di mercato in crescita rispetto al primo semestre del 2023. Nello specifico, sono oltre 24.600 le auto del brand vendute da gennaio a giugno, per un aumento percentuale del 26%, un incremento più che quadruplo rispetto alla media del mercato che, nello stesso periodo, segna un +6%.

Di conseguenza, cresce anche la quota di mercato di Nissan in Italia, che è arrivata al 2,5%, con un incremento di 0,4 punti percentuali in confronto al periodo gennaio/giugno del 2023. A questa performance commerciale dei primi 6 mesi del 2024 ha contribuito il lancio di nuovi crossover elettrificati, nuovi veicoli commerciali e nuove tecnologie, come e-POWER ed e-4ORCE 4WD.

Da sottolineare come tutti i modelli siano in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023; infatti, da gennaio a oggi, sono oltre 6.800 le unità di Nissan Juke vendute, +40% rispetto al 2023; Nissan Qashqai è anche il C-SUV più venduto in Italia nell'intero primo semestre con oltre 12.800 unità, facendo segnare un +25% vs gennaio/giugno 2023; la X-Trail, con oltre 2.300 le unità vendute nel semestre, è in crescita del 134% rispetto allo scorso anno. Inoltre, crescono anche le vendite del crossover coupé elettrico Ariya, con volumi più che raddoppiati (+149%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; e le performance di vendita dei veicoli commerciali leggeri, con 921 unità Townstar vendute (+65% vs 2023), 618 unità Primastar (+75% vs 2023) e 636 unità Interstar (+113% vs 2023). Infine, le versioni elettriche di Townstar e Interstar, hanno fatto registrare oltre 9.000 unità immatricolate (+52% vs 2023).

In ultima analisi, nei primi sei mesi dell'anno, i crossover hanno rappresentato il 96% delle vendite totali di Nissan in Italia, mentre i modelli elettrificati l'84%.







