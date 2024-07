Risultati positivi per Citroen a giugno in Italia

La quota di mercato italiano per Citroen, a giugno, raggiunge quota 5%. Per la casa francese, il dato elaborato da Dataforce, rappresenta una rescita di 1,16 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023. In particolare, i dati significativi sono il +70% di volumi e +138% di ordini nel canale privati rispetto al giugno scorso.

Considerando sempre il primo semestre, Citroën sfiora il 4,6% di quota, crescendo di quasi un punto percentuale rispetto ai primi sei mesi del 2023. L'attuale generazione di Citroën C3, la terza, conferma il suo successo commerciale e l'apprezzamento del pubblico, piazzandosi, a giugno, come terzo veicolo più venduto in Italia e secondo nel proprio segmento con una market share del 14% che cresce di 4,6 punti percentuali rispetto al 2023.

Risultati coerenti con il successo consolidato nel primo semestre, con il podio nazionale con una quota del 2,7%, e il secondo posto nel segmento con una market share del 14%, in crescita di 4,75 punti percentuali rispetto al 2023. Giugno è anche il mese dell'arrivo in concessionaria della Nuova C3, che nella sua variante elettrica ha già raccolto oltre 2.000 ordini.

Il modello nasce con l'obiettivo di stabilire nuovi primati e nuovi parametri, nei panni di prima vettura 100% europea e accessibile che rivoluziona il mercato dell'elettrico grazie a un listino contenuto, inferiore ai 24.000 euro per un'offerta completa.

Citroën AMI si conferma invece la regina tra le minicar elettriche nel 2024, con il 46% di segment share. Estendendo l'analisi a tutti le alimentazioni mantiene la leadership nel primo semestre con una quota del 30% YTD.



