Tata punta sulla Jaguar Land Rover investendo 21 miliardi

Come dichiarato nell'ambito della sua strategia Reimagine, Jaguar Land Rover (Jlr) punta a riposizionarsi come moderno produttore automobilistico di lusso elettrico entro il 2030. E cerca anche di fare passi da gigante verso i suoi obiettivi finanziari che prevedono il raggiungimento di una situazione di cassa netta positiva. entro l’anno fiscale 2025 e un Ebit a doppia cifra entro il 2026. In una presentazione durante l'Investor Day 2024 Jlr ha confermato - più in dettaglio - a raggiungere un margine di utile prima di interessi e tasse (Ebit) superiore all'8,5% nell'anno fiscale 2025 e di migliorarlo ulteriormente al 10% nell'anno fiscale 2026.

Per raggiungere questi obiettivi, il gruppo indiano Tata Motors - che è proprietario di Jlr - ha avviato un piano che prevede ora investimenti per 1,9 trilioni di rupie (circa 21 miliardi di euro) fino all'anno fiscale 2028, il 20% in più rispetto a quanto comunicato nell'aprile 2023. In questo ambito rientra anche il programma cinese, che - in base alla lettera d'intenti appena firmata - porterà alla produzione del modello Freelander da parte di Chery Automobile e di procedere al comune sviluppo di suv elettrici.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA