Cellcentric avvia produzione di celle combustibile in Germania

Cellcentric, joint venture fra Daimler Truck e Volvo Group, ha avviato la produzione pilota in Germania di componenti per la realizzazione di pile a combustibile alimentate a idrogeno da destinare all'impiego su mezzi pesanti. Entro la fine di questa decade, l'impianto tedesco di Esslingen am Nekar, situato nel land del Baden-Württemberg punta a realizzare fuel cell complete e su larga scala per impieghi automobilistici. Una soluzione che risulta particolarmente interessante per i camion con motori elettrici destinati a lunghe percorrenze, grazie alle emissioni di vapor acqueo associate alla possibilità di effettuare rifornimento di idrogeno in pochi minuti.

La fabbrica Cellcentric, inoltre, sta sviluppando soluzioni legate alla sostenibilità e al riciclo e reimpiego di elementi delle fuel cell che permetteranno di ridurne ulteriormente l'impatto sull'ambiente.

"La tecnologia delle celle a combustibile - sottolinea Lars Johansson, chief commercial officer e chief organizational officer di Cellcentric - è una soluzione ben collaudata per il trasporto pesante a lunga distanza a zero emissioni di CO2.

Tuttavia, non è ancora stata prodotta su scala industriale, che è proprio la chiave per ottenere economie di scala, ottimizzare il costo totale di proprietà - Tco - e mettere Cellcentric in una solida posizione competitiva a lungo termine".

Il nuovo impianto occupa una superfice produttiva di 10.300 metri quadrati e impiega 100 operai qualificati. La joint-venture, stabilita nel 2021, al momento conta 520 dipendenti operativi nei siti tedeschi di Nabern, Stuttgart-Untertuerkheim ed Esslingen e in quello canadese di Burnaby.

"L'apertura odierna del nostro stabilimento di produzione pilota a Esslingen - ha aggiunto il manager - non è il punto di arrivo della produzione su larga scala, ma piuttosto il progetto per il prossimo passo. Nei prossimi anni, continueremo a portare avanti in modo coerente l'industrializzazione e la scalabilità della produzione di sistemi di celle a combustibile presso la sede di Weilheim". .



