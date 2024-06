Trunkenpolz, Mv Agusta gioiello dell'industria delle moto

Mv Agusta è un "gioiello dell'industria delle moto, trattiamo con molta cura la sua storia e il suo passato". Così Hubert Trunkenpolz, presidente di Mv Augusta Motor, in apertura dell'assemblea di Confindustria Varese.

Gli industriali varesini hanno scelto la sede dell'azienda per la loro assemblea annuale alla quale partecipa il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Nei mesi scorsi il gruppo austriaco Ktm Ag, nota società produttrice di motociclette, parte del gruppo Pierer Mobility, ha raggiunto il 50,1% di MV Agusta Motor, storica casa motociclistica italiana con sede a Varese.

"Cerchiamo - aggiunge Trunkenpolz - di portare la società nella prossima dimensione e nel futuro. È in Italia e resterà qui, abbiamo molto lavoro da fare, continueremo a sviluppare la società e i prodotti, con un focus sulla storia italiana del gruppo. Punteremo anche sulla crescita, sfruttando le competenze tecnologiche del gruppo, per rendere i prodotti più competitivi e moderni. Resteremo in Italia e rafforzeremo la società, con un occhio alla dimensione internazionale del gruppo".



