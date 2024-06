Ferrari inaugura con Mattarella il nuovo e-building a Maranello

L'innovazione sostenibile è al centro di un programma di eventi che la Ferrari - società controllata da Exor - terrà a Maranello dal 20 al 26 giugno "con l'obiettivo di confrontarsi insieme ai propri stakeholder e continuare ad agire come catalizzatore del cambiamento". Al centro degli incontri sarà il nuovo e-building che il 21 giugno sarà inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Nel nuovo edificio, caratterizzato da un'alta flessibilità produttiva e da una forte attenzione all'ambiente e alle persone - spiega la casa di Maranello - nascerà l'intera gamma Ferrari dotata di motori termici, ibridi ed elettrici.

L'inaugurazione sarà preceduta da un workshop dedicato ai partner Ferrari, realizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Banco Santander. L'incontro, che si terrà il 20 giugno, ha l'obiettivo di mettere in comune con circa 30 partner della casa esperienze e pratiche concrete per la riduzione dell'impatto ambientale. Per i dipendenti, i loro familiari e amici si apriranno le porte degli stabilimenti e dei Musei Ferrari nel fine settimana del 22 e 23 giugno in un appuntamento molto atteso, il Family Day. L'evento torna dopo cinque anni con un'edizione record per numero di presenze, che per la prima volta renderà accessibili diversi reparti mai aperti finora al pubblico. Ai fornitori è dedicato il Podio Ferrari. L'appuntamento annuale riunirà il 26 giugno circa 700 aziende per un confronto sul loro contributo in termini di innovazione sostenibile, sempre più centrale nella catena di fornitura della Casa.



