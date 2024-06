Italiana NExT omologa primo veicolo modulare elettrico su strada

L'azienda italiana NExT, una PMI con sede a Padova, ha omologato per la circolazione su strada il primo veicolo modulare a trazione elettrica. Si tratta del primo mezzo di trasporto di questo settore ad aver ottenuto l'omologazione europea. NX22, questo il nome del modello, potrà circolare in Italia trasportando persone e merci.

Il modello aveva già esordito su circuiti privati ma ha finalmente ottenuto l'ambita omologazione su strada pubblica. I mezzi del gruppo automotive italiano da tempo operano in spazi chiusi: l'NX22 è stato utilizzato come "mall viaggiante" all'interno di Dubai Expo. Dopo 12 mesi di lavoro è arrivata l'omologazione europea che rende NExT leader nel settore.

Il nuovo NX22 presenta innovazioni tecnologiche. La peculiarità del modulo italiano è "la capacità di aggancio modulare dinamico e autonomo": in pratica le vetture - ognuna può ospitare fino a 14 persone - si agganciano e sganciano autonomamente tra loro in modo da adeguarsi "real time" alle necessità di trasporto.

La trazione è totalmente elettrica e adatta anche per aree semipedonali, centri storici delle città oltre a consentire il trasporto merci anche in spazi chiusi. Interessante il sistema di gestione delle batterie che, nel modello NX22 omologato, sono estraibili e sostituibili in meno di due minuti.

Il modulo veicolare è già funzionante con la guida autonoma, ma per andare incontro alla legislazione attuale prevede la presenza di un autista. L'NX22, immatricolato e targatom può circolare liberamente sulle strade italiane. La linea di produzione NExT sorge in centro Italia e a regime permetterà di creare centinaia di posti di lavoro. L'inaugurazione del stabilimento produttivo è in programma a fine giugno.



