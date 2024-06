Gli azionisti di Tesla votano maxi-compenso Musk, è referendum

Gli azionisti di Tesla stanno votando il compenso da quasi 50 miliardi di dollari di Elon Musk. L'esito di quello che appare un referendum sull'amministratore delegato del colosso delle auto elettriche si conoscerà nelle prossime, all'assemblea annuale in calendario a Austin, Texas. Nelle ultime settimana Musk ha fatto campagna elettorale per convincere gli azionisti a sostenere il suo maxi-compenso. Il risultato del voto avrà un impatto su Musk ma anche su Tesla, alle prese con vendite debole, licenziamenti e una maggiore concorrenza a livello globale. In una lettere agli investitori il presidente di Tesla Robyn Denholm ha esortato gli investitori a sostenere Musk perché "non è un manager tipico" e per motivarlo "serve qualcosa di diverso".



