Ankara impone tariffa del 40% sull'importazioni di auto cinesi

La Turchia ha imposto una nuova tariffa, del 40%, sull'importazione di automobili, ibride e convenzionali, dalla Cina "per aumentare e proteggere la quota decrescente della produzione domestica". Lo ha annunciato il ministero del Commercio, come riferisce Hurriyet, facendo sapere che la tariffa minima sarà di 7.000 dollari e il provvedimento, già pubblicato in gazzetta ufficiale, sarà effettivo dal 7 luglio. Ankara, precedentemente, aveva imposto una tariffa del 10% sull'importazione di automobili dalla Cina.



