Apre ufficialmente il Ford Electric Vehicle Center a Colonia

Con l'avvio della produzione del nuovo Explorer EV, Ford ha di fatto inaugurato, nell'ambito del suo vasto impianto di Colonia, l'innovativo Electric Vehicle Center (Cevc) dedicato alla produzione di veicoli 100% a batteria per l'Europa.



La storica struttura tedesca è stata completamente trasformata, grazie a un investimento di 2 miliardi di dollari, e rappresenta oggi lo stato dell'arte nella produzione automotive con linee di verniciatura e montaggio robotizzato che debuttano nell'industria dell'automotive.

Come è stato sottolineato nell'evento odierno a Colonia, Il nuovo EV Center rappresenta una tappa fondamentale del piano Road to Better di Ford, il cui obiettivo è raggiungere entro il 2035 la carbon neutrality per tutte le proprie operazioni europee, inclusi impianti, logistica e fornitori diretti.

Questo nuovo impianto di costruzione - che spazia dalla realizzazione delle scocche alla verniciatura e infine all'assemblaggio con componenti elettriche fornite nell'ambito dell'esistente JV da Volkswagen - è la prima fabbrica Ford europea dedicata (oggi e in futuro) esclusivamente ai veicoli elettrici.

L'avvio della produzione del nuovo Explorer - oltre a supportare il piano Road to Better - rappresenta, ha ribadito Ford, "un passo importante nella realizzazione di una nuova generazione di veicoli elettrici dagli altissimi standard di qualità".

Presso la fabbrica di Colonia sarà realizzato anche un secondo modello elettrico, un crossover coupé sportivo, che sarà presto svelato e arriverà nei mercati europei entro la fine dell'anno.

Il nuovo Electric Vehicle Center è dotato di sistemi di intelligenza artificiale avanzata e robotica all'avanguardia, in cui ogni singola auto viene accuratamente monitorato nel te per garantire al mercato europeo i massimi standard di qualità e sicurezza, per una nuova generazione di veicoli elettrici.

Il Cevc è dotato della migliore tecnologia, sistemi di autoapprendimento e oltre 600 nuovi robot. Questi ultimi sono incaricati di eseguire una serie di operazioni come la saldatura, il taglio, la pulizia, la verniciatura e la fusione, in una danza perfettamente coordinata che assicura precisione, efficienza e qualità.

"Monitorando e controllando ogni fase del processo - ha detto ha affermato Kieran Cahill, vice president manufacturing Ford Europe and International Markets Group - Ford porta sul mercato europeo livelli di qualità senza precedenti".

A Colonia un innovativo centro di controllo supervisiona l'intero processo di assemblaggio in tempo reale, arrivando a monitorare perfino le quantità di ogni componente, fino all'ultimo dado, per ogni stazione di lavoro.

L'intero impianto è stato replicato con un modello digitale che viene visualizzato su un grande schermo touch, fornendo informazioni dettagliate su tutte le postazioni, inclusi gli utensili utilizzati, la fornitura di materiali, la sicurezza sul lavoro e molto altro. Inoltre, le persone possono aggiungere ulteriori informazioni attraverso i loro monitor.



