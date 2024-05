Mercato dell'auto Europa in crescita del 12% in aprile

Nel mese di aprile nel mercato dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) sono state immatricolate 1.080.913 auto con una crescita del 12% rispetto allo stesso mese del 2023. Il consuntivo complessivo dei primi quattro mesi dell'anno è meno positivo: le vetture immatricolate sono 4.476.369, il 6,5% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono dell'Acea, l'associazione die costruttori europei dell'auto.

Il gruppo Stellantisi ha immatricolato nel mese di aprile in Europa (Ue+Efta+Regno Unito) 166.534 auto, l'1,5% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è pari al 15,4% a fronte del 17,5% di aprile 2023. Nei quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono 764.604, in crescita del 2,9% con una quota di mercato del 17,1 rispetto al 17,7% dello stesso periodo dell'anno scorso.

Nell'aprile 2024 le immatricolazioni di auto elettriche a batteria in Europa sono aumentate del 14,8% a 108.552 unità, con una quota di mercato stabile intorno al 12%. Francia e Belgio hanno registrato incrementi significativi rispettivamente del 45,2% e del 41,6%, mentre la Germania è rimasta stabile (-0,2%).

Da gennaio ad aprile sono state immatricolate complessivamente 441.992 nuove auto elettriche a batteria, con un aumento del 6,4% rispetto all'anno precedente. Sono i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Anche le auto ibride elettriche hanno registrato una crescita robusta, con immatricolazioni in aumento del 33,1% ad aprile. I mercati più grandi per questo segmento, Francia (+48,1%), Spagna (+38,5%), Germania (+25,9%) e Italia (+22,8%), hanno registrato tutti incrementi a doppia cifra, con immatricolazioni per un totale di 265.992 unità. Ciò ha spinto la quota di mercato ibrida-elettrica al 29,1%, rispetto al 24,9% dell'aprile 2023.

Le immatricolazioni di auto ibride plug-in hanno registrato un modesto aumento del 3,7% il mese scorso. Mentre il Belgio ha registrato un calo significativo del 17,6% e la Francia è rimasta stabile (-0,1%), la forte performance della Germania, con un aumento del 28,4%, ha contribuito a bilanciare il segmento. Ad aprile, le ibride plug-in rappresentavano il 6,8% del mercato automobilistico totale, con 62.148 unità vendute.



Nel mese di aprile le vendite di auto a benzina sono aumentate del 7,3% a 328.967, guidate da incrementi a doppia cifra in mercati chiave come Spagna (+24,1%), Germania (+18,6%) e Italia (+14,1%). La loro quota di mercato è però scesa dal 38,1% al 36% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel frattempo, il mercato delle auto diesel è rimasto stabile intorno alle 118.000 unità, pari a quasi il 13% del mercato. Nonostante i notevoli cali nei principali mercati come Italia (-21,1%), Spagna (-19,3%) e Francia (-18,1%), un aumento significativo in Germania (+28,2%) ha contribuito a compensare queste perdite.

"L'incremento a due cifre del mercato europeo in aprile è dovuto in larga misura al maggior numero dei giorni lavorati nella maggior parte dei paesi dell'area per effetto della Pasqua precoce alla fine di marzo". Lo sottolinea il Centro Studi Promotor che mette anche in evidenza il calo del 18,5% rispetto al livello ante-crisi (gennaio-aprile 2019). "Non è quindi ancora superata - spiega il Csp - la crisi del mercato dell'auto in Europa Occidentale, iniziata con la pandemia e proseguita con la carenza di componenti per la produzione di auto, con il ritorno dell'inflazione e con gli effetti della transizione energetica, che ha determinato una carenza di offerta sul mercato, in particolare delle vetture più accessibili alla massa dei potenziali acquirenti italiani, aprendo di fatto la strada alla penetrazione dei prodotti cinesi". Il Csp rileva che "la quota delle immatricolazioni di auto elettriche dell'Europa Occidentale scende dal 21,7% dell'agosto 2023 al 13,4% di aprile, con una situazione particolarmente difficile in Italia dove la quota che aveva toccato il 5,1% in agosto 2023 è scesa al 2,4%. Le ragioni della frenata del mercato dell'auto elettrica vanno ricercate nelle vicende degli incentivi e nel fatto che, in alcuni mercati come quello del Regno Unito, la domanda di auto elettriche pure (Bev) viene soprattutto dalle flotte, mentre latitano le richieste dei privati che sono fortemente ostacolate, non solo dai prezzi, ma anche dalle crescenti perplessità sulla flessibilità di impiego delle auto elettriche". "Data questa situazione è del tutto evidente che uno dei compiti prioritari della nuova governance dell'Unione Europea, dopo le imminenti elezioni, sarà quello di mettere mano al dossier sulla transizione energetica nell'auto. E ciò anche in considerazione che alla transizione energetica viene imputata anche l'aprirsi di prospettive molto interessanti (ma per l'occupazione e l'economia europea preoccupanti) per la penetrazione massiccia nel mercato europeo di auto cinesi" commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor.

"Nel mese di aprile il mercato europeo dell'auto recupera la flessione di marzo (-2,8%) e torna a crescere a doppia cifra (+12%), anche grazie alla disponibilità di un maggior numero di giorni lavorativi rispetto ad aprile 2023 in alcuni dei maggiori mercati".

Lo afferma Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia.

"Nel quarto mese dell'anno, tutti e cinque i major market (incluso Uk) - aggiunge - registrano una performance positiva: crescono a doppia cifra la Spagna (+23,1%), la Germania (+19,8%) e la Francia (+10,9%), seguite dall'Italia (+7,7%) e dal Regno Unito, con un rialzo più contenuto (+1%). Ad aprile, la quota di penetrazione delle vetture elettriche pure (BeV), pari al 13,4%, supera nuovamente la quota delle vetture diesel (11,6%), come nel mese precedente. In Italia, invece, l'immatricolato diesel pesa per il 14,3% delle vendite nel mese, contro l'appena 2,3% delle Bev (al 3,3% a marzo).

Nel nostro Paese, essendo ormai prossima la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo schema incentivi e delle nuove risorse dopo troppi mesi di attesa, l'auspicio è che il mercato risponda prontamente, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dei veicoli a zero emissioni. I prossimi cinque anni, durata del mandato del futuro Parlamento europeo - conclude il presidente dell'Anfia - saranno cruciali per l'industria automotive in termini di posizionamento competitivo rispetto alle sfide della transizione green e digitale già in atto. La riconversione produttiva, gli investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo e in formazione e riqualificazione degli addetti devono porsi al centro di una strategia e di un piano di politica industriale per il futuro delle nostre imprese".



