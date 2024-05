Fabbrica Mercedes-Benz in Alabama boccia la sindacalizzazione

I lavoratori di uno stabilimento Mercedes-Benz in Alabama hanno votato contro l'adesione alla United Auto Workers, il sindacato di settore, attenuando lo slancio della 'union' mentre tenta di far breccia anche in molte fabbriche di proprietà straniera. In un conteggio non ufficiale dei voti sul sito web della Uaw, il 56% dei votanti ha rifiutato la sindacalizzazione nello stabilimento. E' la prima battuta d'arresto significativa per il potente presidente della Uaw Shawn Fain, che da quando e' salito alla guida della 'union' l'ha rafforzata grazie alla sua retorica appassionata e ad una posizione più combattiva nei confronti delle case automobilistiche di Detroit.



