Produzione a quota 6 milioni nella fabbrica Bmw a Dadong

Sei milioni di auto prodotte dall'aprile 2022, di cui un milione solo negli ultimi 15 mesi.

Questo il significativo traguardo raggiunti dalla joint venture Bmw Brilliance Automotive (Bba) nello stabilimento di Dadong, nella prefettura cinese di Shenyang.

La cerimonia, a cui ha partecipato Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per la produzione, ha visto uscire dalle linee di fabbricazione, come esemplare numero 6.000.000 una i5 elettrica in colore Frozen Pure Grey.

Il traguardo raggiunto, si legge nella nota, è la prova dell'assoluto dinamismo e competitività della rete di stabilimenti di Shenyang, dove i volumi di produzione rimangono elevati. Questo anche se è in corso la preparazione per ospitare negli stabilimenti Bba le linee per la Neue Klasse.

"La seimilionesima vettura è il simbolo degli eccezionali risultati ottenuti qui a Shenyang - ha affermato Nedeljković - Proprio come in tutti gli altri nostri stabilimenti nel mondo, anche qui l'attenzione è rivolta alla competitività e all'innovazione".

In questa fabbrica, ricorda Bmw, l'intelligenza artificiale garantisce la qualità. Qui ogni auto viene fotografata 100mila volte e l'intelligenza artificiale viene utilizzata per identificare - in modo affidabile e preciso al millimetro - impurità, fibre, graffi o altri piccoli difetti nella vernice. E le eventuali irregolarità vengono marcate sulla superficie tramite laser e sanate.

Il lancio della Neue Klasse è previsto in tutto il mondo nel 2025, mentre la Cina realizzerà i suoi primi modelli di questa rivoluzionaria famiglia a partire dal 2026. Tutti e tre gli stabilimenti Bba - posizionati a Dadong, Tiexi e Lydia - possono già produrre auto completamente elettriche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA