Mercato auto e moto: ad aprile crescono i numeri dell'usato

In aumento le percentuali di vendita dei veicoli usati nel mese di aprile, con i passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, che hanno subito un incremento del 19,7% rispetto allo stesso mese del 2023, in base all'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it. Allo stato attuale del mercato, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 191 usate ad aprile e 184 nel primo quadrimestre dell'anno.

A livello di motorizzazioni, continuano ad essere preferite quelle di tipo tradizionale, vale a dire le auto alimentate a benzina e gasolio, ma è costante l'aumento delle compravendite di auto ibride a benzina, che, con una percentuale del 53%, ad aprile hanno raggiunto una quota di mercato del 6,6%. Fermo, invece, il mercato delle auto elettriche di seconda mano, che il mese scorso si è attestato su una quota dello 0,7%. Le auto diesel sono quelle più gettonate per le minivolture, ma la quota del 48,9% di aprile è in calo rispetto al 53,4% dello stesso mese del 2023; mentre le ibride a benzina, con una quota dell'8,6%, superano ancora le alimentazioni a gpl, che si attestano su una quota del 7,3%.

Ad aprile sono cresciuti anche i passaggi di proprietà dei motocicli che, al netto delle minivolture, hanno chiuso il mese con un incremento percentuale del 20%.

Il mese scorso, inoltre, c'è stato un aumento importante delle radiazioni di autovetture, precisamente del 32,6%. Sale anche la percentuale di radiazioni di motocicli con un incremento del 19,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA