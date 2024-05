Bmw costruisce nuova fabbrica batterie a San Luis Potosí

In Messico, nello stabilimento del Gruppo Bmw a San Luis Potosí, sono iniziati i lavori per avviare la costruzione di un nuovo sito dedicato alle batterie ad alta tensione che - insieme agli ampliamenti delle aree carrozzeria, assemblaggio e logistica - servirà a supportare nel 2027 l'avvio della produzione della nuova famiglia Neue Klasse. L'investimento complessivo - specifica la nota della Casa di Monaco - è di 800 milioni di euro. Oltre all'integrazione della linea di fabbricazione delle batterie, nello stabilimento di San Luis Potosí verranno aggiunti alla carrozzeria poco meno di 20mila metri quadri (si arriverà ad oltre 90mla metri quadri) mentre le aree di assemblaggio e logistica verranno ampliate di quasi 10mila metri quadri.

Il debutto della Neue Klasse, prima con la variante Sav (Sports Activity Vehicle) è previsto per la fine del 2025 utilizzando il nuovo stabilimento del Gruppo a Debrecen in Ungheria mentre la berlina verrà prodotta a Monaco a partire dal 2026. Solo un anno dopo verrà aumentata la capacità di produzione della Neue Klasse utilizzando quella disponibile in Messico.

"L'assemblaggio delle batterie a San Luis Potosí - ha spiegato Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per la produzione - farà parte della nostra rete globale di stabilimenti. Per la nostra nuova tecnologia e-Drive di sesta generazione, stiamo costruendo cinque sedi in tre Continenti".

La strategia industriale del Gruppo Bmw prevede di collocare gli impianti di assemblaggio delle batterie ad alta tensione in tutto il mondo il più vicino possibile ai suoi stabilimenti destinati alla fabbricazione di veicoli.

Oltre alla sede di San Luis Potosí - si legge nella nota - le batterie ad alta tensione di sesta generazione verranno costruite anche a Debrecen (Ungheria), a Shenyang (Cina), a Woodruff, località vicina a Spartanburg (Usa) e a Irlbach-Straßkirchen nella Bassa Baviera (Germania).

Attualmente lo stabilimento messicano del Gruppo Bmw, situato a San Luis Potosí (che si trova a circa 420 km a nord della Capitale Mexico City) produce le Bmw Serie 3 berlina, Serie 2 Coupé e i modelli M2 per il mercato globale. L'attività è iniziata nel 2019 e vi lavorano oggi circa 3.700 dipendenti.





