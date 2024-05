Aprile di consolidamento della posizione per DS Automobiles

E' stato un mese di aprile all'insegna del consolidamento della posizione nel mercato italiano, quello di DS Automobiles. Il marchio ha fatto registrare una quota di mercato dello 0,4% nelle Passenger Cars, in allineamento con il risultato registrato da inizio anno ad oggi.

Tra i modelli che maggiormente stanno contribuendo alle performance del brand francese vi è DS 7, C-Suv Premium che lo scorso mese ha registrato un incremento del 35% dei suoi volumi di vendita. Inoltre, l'exploit di aprile rafforza la posizione del modello DS 7 in Italia, dove rappresenta il 70% delle vendite totali di DS Automobiles.

Determinante, il successo riscosso dalla nuova DS 7 Édit10n Limitée, la serie speciale che rende omaggio al primo decennio di storia di DS Automobiles e sfoggia una particolare attenzione ai dettagli, con le opzioni più richieste dal mercato direttamente nel prezzo della vettura.

Dalla sua nascita nel 2014, DS punta ad incarnare il savoir-faire francese del lusso nell'industria automobilistica, come dimostra l'attuale gamma composta dai modelli DS 3, DS 4, DS 7 e l'ammiraglia DS 9, tutti proposti anche in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-Tense.

"Sono soddisfatto del consolidamento della nostra posizione in Italia - ha commentato Raffaele Russo, country manager di DS Automobiles in Italia - a conferma di come DS abbia fatto breccia nei cuori dei clienti italiani, da sempre amanti della bellezza e della tecnologia applicate al mondo dell'auto.

Elemento chiave per questi risultati è sicuramente l'ottima qualità dei nostri prodotti, ma anche la centralità del cliente, come dimostrano gli altissimi indici di soddisfazione del cliente in termini di qualità del servizio offerto tanto nella fase di acquisto che di post-vendita".

