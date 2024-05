Un nuovo reparto di verniciatura per Bentley

Bentley Motors, inaugura il nuovo reparto di verniciatura a Crewe, con Andreas Lehe, board member for manufactoring, e Jan-Henrik Lafrentz, board member for finance and IT, che hanno dato ufficialmente il via alla costruzione attraverso la posa della prima pietra del sito. La nuova struttura rientra in un programma di investimenti da 2,5 miliardi di sterline, sarà parte integrante dei preparativi del marchio per la futura produzione di veicoli elettrici a batteria, e verrà completata nel 2025.

Inoltre, offrirà ai clienti una scelta tra quasi 100 colori, e si svilupperà su di una superficie di 12.460 m². "L'inaugurazione di questo nuovo edificio all'avanguardia - ha dichiarato Andreas Lehe - è una pietra miliare e sostiene il nostro obiettivo di raggiungere una posizione di riferimento per quanto riguarda le nuove tecnologie avanguardistiche, le competenze e le strutture per consentire un punto di riferimento veramente digitalizzato e altamente flessibile per la produzione di auto di lusso".

