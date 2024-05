Stellantis punta sugli ingegneri low cost di India e Brasile

Stellantis ha iniziato ad assumere la maggior parte dei suoi ingegneri in Paesi come il Marocco, l'India e il Brasile, dove il costo per questi dipendenti si aggira intorno ai 50 mila euro all'anno, o anche meno, a fronte di costi che a Parigi o Detroit possono essere anche cinque volte superiori. Lo riferisce Bloomberg, secondo cui Stellantis, al pari degli altri costruttori, sta cercando di ridurre i costi per far fronte al rallentamento della domanda di veicoli elettrici e alla competizione sui prezzi, che spinge a portare sul mercato veicoli più abbordabili per le tasche dei consumatori. Il gruppo franco-italiano, riferisce l'agenzia americana che cita alcune fonti anonime, è attualmente tra i costruttori più aggressivi nella campagna di reclutamento in Paesi a basso costo, dai quali punta ad estrarre nel lungo termine circa due-terzi dei suoi ingegneri.



