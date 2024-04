Stellantis, ricavi in calo del 12% nel I trimestre

Stellantis ha realizzato nel primo trimestre 2024 ricavi netti per 41,7 miliardi di euro, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023 a causa soprattutto "di minori volumi, effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta". Le consegne consolidate sono state 1.335.000, in flessione del 10% per interventi "sulla produzione e sulla gestione dello stock in preparazione dell'arrivo dei nuovi prodotti nel secondo semestre 2024". Nel primo trimestre 2023 le consegne erano aumentate "per la ricostituzione delle scorte presso la rete dopo un periodo lungo di limitazioni nelle forniture". Lo stock complessivo di veicoli nuovi è di 1.393.000 unità (di cui lo stock di proprietà di 423 mila unità) al 31 marzo 2024 che "riflette - spiega Stellantis - un miglioramento del livello e della struttura rispetto a dicembre 2023".

L'azienda distribuirà agli azionisti un dividendo ordinario di 1,55 euro per azione (in aumento del 16% rispetto all'anno precedente) approvato dall'assemblea degli azionisti con data di pagamento 3 maggio. Il piano di riacquisto di azioni proprie per 3 miliardi di euro è "in linea con il completamento entro il 2024".



Stellantis ribadisce "l'impegno minimo di ottenere un margine di utile operativo rettificato a due cifre nel 2024, nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche".

Le vendite globali di veicoli elettrici (Bev) e a basse emissioni (Lev) di Stellantis nel primo trimestre 2024 sono aumentate rispettivamente dell'8% e del 13% rispetto allo stesso periodo de 2023. L'azienda prevede il lancio di nuovi modelli elettrici in tutto il 2024.



"Abbiamo introdotto quattro nuovi modelli nel primo trimestre 2024 nell'ambito del piano che prevede quest'anno il lancio di 25 modelli includendo 18 versioni Bev che riteniamo pongano le basi per un marcato miglioramento della crescita e della redditività nella seconda metà dell'anno". Lo sottolinea Natalie Knight, cfo di Stellantis." Stiamo riducendo le scorte - spiega - per rafforzare i nostri prezzi, già solidi in termini relativi, in vista del lancio di prodotti nuovi o mid-cycle quest'anno nelle regioni chiave", spiega.

"Mentre il confronto anno su anno delle consegne e ricavi netti del primo trimestre 2024 risulta difficoltoso per la transizione verso il nostro portafoglio prodotti di nuova generazione basato sulle nuove piattaforme - osserva Natalie Knight - abbiamo conseguito un netto miglioramento nelle dinamiche commerciali con le vendite ai clienti finali maggiori rispetto alle consegne alla rete".



Sciopero a Pomigliano, produzione ferma

Produzione ferma nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), a causa dello sciopero di otto ore per ogni turno proclamato da Fim, Uilm, Fismic e Uglm per protestare, tra l'altro, contro "la carenza delle norme di sicurezza in fabbrica ed il mancato ripristino della scala mobile per la mensa".

Secondo le organizzazioni sindacali, ad incrociare le braccia al primo turno di lavoro, è stato il 90% dei lavoratori, mentre secondo quanto trapela dall'azienda, la percentuale si aggira intorno al 70% delle tute blu. I lavoratori stanno protestando all'esterno dello stabilimento con un presidio, al quale sono presenti anche i segretari provinciali delle quattro organizzazioni sindacali. La Fiom non ha aderito allo sciopero.

