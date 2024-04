Volume d'affari AsConAuto positivo nei primi 3 mesi 2023

AsConAuto, l'Associazione dei consorzi dei concessionari italiani, ha fatto segnare una crescita del 19,5% nel primo trimestre del 2024, con un volume di affari pari a 294.474.385 euro in confronto ai 246.381.264 euro del primo trimestre del 2023. Continua quindi il trend positivo dell'anno precedente, quando l'incremento nello stesso periodo fu del 20,88%. Una performance commerciale maturata grazie all'operato di una organizzazione collaudata, nella quale, recentemente, c'è stata la nomina di Roberto Scarabel, nel ruolo di vicepresidente all'interno del comitato esecutivo di federauto durante l'assemblea che ha visto l'investitura, all'unanimità, del nuovo presidente della federazione Massimo Artusi, della Romana Diesel Spa, per il triennio 2024-2027.

"Collaborazione e dialogo - sottolinea Scarabel - sono due concetti fondamentali per noi di AsConAuto che stiamo costruendo il service del futuro perché le sfide non riguardano solo le vendite di autovetture. Da quando si è insediato, questo consiglio direttivo lavora per individuare i partner migliori per offrire ai soci concessionari e ai clienti autoriparatori gli strumenti per competere e crescere in questo mondo, dove crediamo ci sia spazio per la professionalità".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA