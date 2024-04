Ferrari e Hp insieme per l'innovazione sostenibile

Ferrari e Hewlett-Packard avviano una collaborazione che prevede l'impegno comune di promuovere l'innovazione sostenibile ad accelerare l'uso di tecnologie mirate attraverso il team di Formula 1 scuderia Ferrari, scuderia Ferrari esports team, e la scuderia Ferrari driver academy. Inoltre, il logo Hp farà il suo esordio sulle monoposto di Formula 1 di Maranello prima del Gran premio di Miami in programma dal 3 al 5 maggio, quando la squadra inizierà a gareggiare come scuderia Ferrari Hp. Anche il team Scuderia Ferrari Esports e la vettura Scuderia Ferrari con cui Maya Weug compete in F1 Academy, nella serie tutte al femminile lanciata nel 2023, gareggeranno con il nuovo nome.

"Il nostro fondatore ci ha lasciato in eredità una volontà di progresso continuo e proprio da questa nasce la nostra spinta innovatrice, su strada e su pista, nonché il nostro impegno per la sostenibilità, dalla carbon neutrality all'educazione delle giovani generazioni" spiega Benedetto Vigna, ceo di Ferrari. "In HP abbiamo ritrovato gli stessi valori, che ne fanno un partner ideale. Non vediamo l'ora di iniziare la nostra collaborazione per affrontare insieme nuove opportunità e nuove sfide".

"Con la tecnologia, le performance e l'eccezionale maestria che alimentano il futuro, la partnership tra HP e Ferrari è un connubio naturale", osserva Enrique Lores, ceo di Hp. "Entrambi i marchi sono fondati su ricche storie che hanno superato la prova del tempo. Attraverso questa collaborazione unica, avremo inoltre l'opportunità di raggiungere nuove audience, di guidare la crescita del business e creare un impatto duraturo per i clienti e le comunità che condividiamo. Insieme faremo leva sul palcoscenico globale del racing per accelerare l'innovazione sostenibile".



