Vendite da record in Cile per le auto elettriche e ibride

La vendita di auto elettriche in Cile ha superato un nuovo record durante il mese di marzo. Lo rivela in un rapporto l'Associazione nazionale automobilistica del Cile (Anac). Nel terzo mese dell'anno sono state vendute 325 automobili 100% elettriche, segnando una crescita per la categoria superiore al 190%, rispetto al mese precedente. Nello stesso periodo, le vendite di auto ibride plug-in sono aumentate del 219% (103 veicoli), mentre le ibride auto-ricaricabili, con 412 unità vendute, hanno registrato una crescita del 110%. Anche le automobili micro-ibride -dove un piccolo motore elettrico sostituisce il motore a combustione quando l'auto è ferma- hanno avuto ottimi risultati, con un totale di 407 unità vendute e un incremento del 180% rispetto a febbraio.



