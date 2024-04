Stop ai lavori per la fabbrica Usa della vietnamita VinFast

A quasi nove mesi dall'inizio dei lavori per la realizzazione nella contea di Chatham (Carolina del Nord) della fabbrica da 4 miliardi di dollari dei veicoli elettrici della vietnamita VinFast LLC, la costruzione nel sito della contea di Chatham è in una preoccupante fase di stallo.

Il problema, spiega The Detroit News nel riportare la notizia, sta nella revisione del progetto che è stata fatta da VinFast e dalla conseguente difformità rispetto al piano approvato dall'amministrazione di Chatham e dalle autorità dello Stato.

"Non verrà effettuata alcuna costruzione - ha ribadito la portavoce della contea Kara Lusk - finché non verrà rilasciata questa revisione del permesso".

Alla fine dello scorso dicembre l'amministrazione di Chatham aveva chiesto a VinFast di presentare un piano completo per le fondamenta e la progettazione verticale dell'impianto di assemblaggio. Ma, riporta The Detroit News, VinFast non lo ha ancora fatto.

Alcune riprese aeree con i droni mostrate dal canale televisivo Wral-News confermano che lo stato del sito è oggi praticamente identico alla situazione del 2022, senza alcun intervento se non sul terreno.

Nell'accordo con il governatore della Carolina del Nord Roy Coopera VinFast aveva annunciato che per la sua prima fabbrica fuori dal Vietnam era prevista una struttura da 92.500 metri quadrati per ospitare impianti capaci di produrre 150.000 veicoli elettrici all'anno.

Ma alla fine del 2023 - esattamente l'8 dicembre - VinFast aveva comunicato di avere rivisto i progetti iniziale con una struttura d'assemblaggio da 72.600 metri quadrati e una modifica al layout, più rettangolare rispetto a quello originale a forma a di U.

David Camp, direttore dei permessi e delle ispezioni della contea di Chatham, ha affermato che la riduzione delle dimensioni dell'edificio non indica necessariamente che VinFast voglia ridurre la produzione o l'occupazione (7.500 persone) promesse nel sito, ma che "potrebbe significare che il progetto prevede nello spazio interno macchinari e linee più efficienti".





