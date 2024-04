Nissan rivede al ribasso l'utile dell'anno fiscale 2023

La Nissan rivede al ribasso le stime sui profitti per l'anno fiscale 2023 a fronte di un ridimensionamento delle vendite e i progressivo rialzi dei prezzi delle materie prime. Per l'esercizio terminato a fine marzo la casa auto nipponica prevede un utile di 370 miliardi di yen, equivalenti a 2,25 miliardi di euro, dai 390 miliardi stimati lo scorso febbraio. Ridotte anche le stime sul risultato operativo nello stesso periodo, nella misura del 14,5% a 530 miliardi di yen, dai precedenti 620 miliardi. In una conferenza online l'amministratore delegato Makoto Uchida ha spiegato che l'azienda ha ritenuto opportuno fornire un maggior contributo ai propri fornitori alla luce dei recenti incrementi dei costi di produzione. A questo riguardo Nissan si attende un fatturato di 12.600 miliardi di yen rispetto ai 13.000 miliardi. Le nuove stime seguono l'annuncio dello scorso mese di un posticipo di un incremento delle vendite pari a 1 milione di vetture entro l'anno fiscale 2026, rispetto all'obiettivo iniziale del marzo 2024.



