Tavares, '2024 impegnativo ma sarà un altro anno fantastico'

"Il 2024 continuerà a essere un anno impegnativo. Abbiamo alcuni aspetti positivi e naturalmente degli ostacoli. Sarà un altro anno fantastico con ottimi prodotti". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, che ha illustrato all'assemblea degli azionisti i risultati del 2023.

"Dopo un 2023 record - ha spiegato Tavares - siamo andati avanti sul piano strategico 2030. Il 2024 continuerà a essere un anno di sfide, con alcuni elementi positivi e alcuni venti contrari, per esempio il costo della forza lavoro, l'inflazione, l'impatto dell'elettrificazione. Continueremo a fare quello che sappiamo fare meglio, produrre buoni risultati. Il portafoglio delle elettriche crescerà del 60% a 48 vetture".

Aprendo l'assemblea degli azionisti, John Elkann, presidente di Stellantis, ha detto: "Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto e abbiamo la passione, la mentalità e l'energia positiva per fare ancora meglio per la società in cui operiamo. I nostri tre Paesi fondatori - Francia, Italia e Stati Uniti - svolgeranno un ruolo importante nel nostro processo di adattamento e trasformazione in un'azienda tecnologica per la mobilità sostenibile con il loro patrimonio unico di competenza, artigianalità e passione per ottimi prodotti. Guardando al futuro, sono fiducioso che, spinti dalla nostra diversità, continueremo a guidare il mondo. Carlos e la sua squadra sono concentrati", ha sottolineato Elkann.



