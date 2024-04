Honda stabilisce in Ohio nuovo hub Usa per produzione Ev

Sta sorgendo a Marysville, nell'Ohio, il nuovo hub statunitense di Honda destinato alla produzione di vetture elettriche da commercializzare nel Nord America. La Casa nipponica investirà in totale 700 milioni di dollari per la trasformazione e l'ampliamento dell'impianto esistente e per l'adeguamento degli stabilimenti East Liberty Auto Plant e Anna Engine Plant, che lo supporteranno con la produzione di componenti. Tra queste da citare la nuova Intelligent Power Unit che ospiterà le batterie dei nuovi modelli elettrici, integrandosi nelle loro piattaforme.

L'avvio della produzione di auto elettriche nel Marysville Auto Plant è prevista entro fine 2025. Nel nuovo hub, inoltre, saranno insediati i centri ricerca e sviluppo per il Nord America di auto Ev del Costruttore nipponico, insieme agli uffici di riferimento dei principali partner impegnati in tali progetti. La flessibilità sarà una delle principali caratteristiche della nuova fabbrica che potrà assemblare sulla stessa linea sia auto elettriche sia vetture con motore a combustione interna, permettendo così al gruppo di rispondere con grande agilità e velocità alle richieste del mercato continentale.

In questa struttura è stata già pianificata la costruzione del nuovo Suv Honda completamente elettrico e delle versioni per gli Usa della Honda Prologue e della Acura ZDX. "La creazione del nostro Hub per vetture elettriche - ha chiarito Bob Nelson, vice presidente esecutivo di American Honda Motor Co. - non è semplicemente un investimento in attrezzature e conversioni, stiamo puntando anche sui partner Honda che assumeranno nuove responsabilità per guidarci verso il futuro elettrificato, in un ruolo essenziale e strategico per l'evoluzione della produzione delle nostre EV, in Nord America e a livello globale".

