DR prepara 3 modelli per l’Europa con il brand Tiger

La nuova partnership di DR Automobiles Groupe con Dongfeng continua ad accrescere la sinergia del gruppo molisano con i grandi nomi dell’automotive made in Cina. Infatti, arriva a seguito dell’alleanze già intraprese con Chery, Jac e Baic.

La collaborazione in questione porterà allo sviluppo di tre nuovi modelli che verranno venduti su tutti i mercati del Vecchio Continente, riprendendo una strategia già attuata in precedenza con gli altri nomi della scena automobilistica cinese. Le vetture avranno piattaforme realizzate in Cina, verranno sviluppate dagli ingegneri italiani in base alle specifiche di omologiazione europee, e completate nell’assemblaggio, presso lo stabilimento di Macchia d’Isernia, in Molise, prima di essere ditribuite nel territorio europeo mediante la rete del gruppo DR.

In Italia e negli altri mercati del Vecchio Continente arriveranno nel secondo semestre 2024 ed avranno sul cofano lo storico marchio inglese Tiger, ceduto già nel 2022 da Jim Dudley alla DR Automobiles Groupe.

Entrando nello specifico dei modelli, parliamo di un Suv compatto, dalla lunghezza di 4,5 metri, e con una motorizzazione 1.5 turbo benzina da 177 CV accoppiata ad un cambio DCT a 7 rapporti, proposto anche in variante Termohybrid benzina/GPL e con un prezzo di partenza di 27.900 euro; di un monovolume lungo 4,85 metri spinto da un 1.5 turbo da 197 CV, anch’esso disponibile nella versione Thermohybrid, al prezzo base di 27.900 euro; e di un monovolume HEV 2+2+3 da ben 5,2 m.

