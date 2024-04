Al via contratto Piaggio-Mimit da 112 milioni per Pontedera

Via libera da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) al contratto di sviluppo proposto da Piaggio per un investimento di circa 112 milioni di euro per l'ampliamento dell'impianto di Pontedera (Pisa). Lo si legge in uina nota in cui viene indicato che l'intervento si inserisce nel programma di sviluppo industriale 'E-Mobility' per lo sviluppo di una nuova linea di motori elettrici dedicata a veicoli a zero emissioni di nuova generazione. Previsti anche 5 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per lo sviluppo di componenti e sistemi per veicoli elettrici e lo sviluppo di soluzioni digitali per la sicurezza e il monitoraggio dello stato del veicolo, con sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza informatica.



