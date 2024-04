Anfia, lieve calo indice della produzione automotive (+1,6%)

"Dopo il calo a doppia cifra di gennaio (-11,6%), a febbraio l'indice della produzione automotive italiana recupera e registra una crescita contenuta (+1,6%)". Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia. "Anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli torna ad avere segno positivo nel mese (+10,3%) - spiega - nonostante il calo del 5,1% registrato, secondo i dati preliminari dell'Anfia, dalla produzione di autovetture, mentre l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori accentua nuovamente la flessione a febbraio (-17,8%, dopo il -13,9% di gennaio 2023). Confidiamo che nelle prossime settimane i consumatori possano usufruire degli ormai imminenti incentivi del nuovo Ecobonus per l'acquisto delle vetture a bassissime o zero emissioni. Parallelamente agli interventi a sostegno della domanda di nuove tecnologie, in questo momento è importante creare le condizioni per l'innalzamento dei volumi produttivi nazionali di autoveicoli nel breve-medio termine, per garantire la tenuta dei livelli occupazionali e della competitività della filiera durante e oltre la transizione energetica".



