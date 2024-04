Mondial de l'Auto Parigi 2024, ci saranno anche Bmw e Mini

Bmw e Mini parteciperanno al Mondial de l'Auto in programma a Parigi dal 14 al 20 ottobre 2024. Lo ha confermato ufficialmente il Gruppo di Monaco precisando in un comunicato che questa decisione arriva perché Bmw "rivaluta costantemente la sua presenza alle principali fiere internazionali e le sue partnership, al fine di trovare le piattaforme e i formati che garantiscano una comunicazione ottimale delle sue iniziative in termini di elettrificazione, circolarità e digitalizzazione".

Il prossimo Mondial de l'Auto sarà dunque l'occasione - apiega l'azienda - per presentare la forte offerta di prodotti orientata al futuro e che contribuisce a ridefinire i contorni dell'automobile di oggi e di domani.

Nell'area espositiva della Porte de Versailles saranno presenti i tre marchi Bmw, Mini Bmw Motorrad per "illustrare le soluzioni di mobilità offerte dal Gruppo".

L'azienda ricorda la lunga storia comune con il Salone parigino con recenti partecipazioni che hanno visto le anteprime di modelli come la presentazione nel 2000 della prima Mini Cooper, il debutto del Concept Active Tourer e della Mini Paceman nel 2012 e la presentazione della settima generazione della Serie 3 nel 2018.

Questa importante conferma allarga l'elenco delle marche che saranno presenti - in parziale controtendenza - al prossimo Mondial de l'Auto. Come sottolinea il magazine francese Autoactu, ci saranno il Gruppo Renault con i suoi marchi Dacia e Alpine, i brand francesi (Peugeot, Citroën e DS) di Stellantis e la sudcoreana Kia.

Trattative anche per la partecipazione di Hyundai e di Toyota, così come non hanno ancora deciso le cinesi cinesi Byd e MG. Il Gruppo Volkswagen - segnala Autoactu - non dovrebbe partecipare ufficialmente, ma alcuni dei suoi marchi potrebbero essere presenti tramite i loro concessionari francesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA