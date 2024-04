Lancia Ypsilon: numeri record nel primo trimestre 2024

Nel primo trimestre del 2024, la Lancia Ypsilon ha fatto segnare numeri da record, grazie ad una percentuale di vendita cresciuta del 16,4% in confronto allo stesso arco temporale dell'anno passato. Oltretutto, nel solo mese di marzo, è stata l'auto più venduta del segmento B con 4.845 unità, e la terza vettura più venduta del mercato italiano in generale. Cifre che vengono suggellate dalla posizione di vertice nella classifica relativa alle vendite delle vetture ibride nel proprio segmento, sia a marzo, che nel primo trimestre 2024.

Quindi l'utilitaria in questione si congeda dal mercato nella maniera migliore, lasciando il testimone alla vettura con cui avrà in comune solamente il nome, e nei primi mesi del 2024, ha contribuito ad ottenere numeri importanti per il marchio, visto che il brand ha chiuso il primo trimestre con 12.923 unità vendute. L'attuale versione di Lancia Ypsilon sarà disponibile sul mercato italiano ancora per qualche mese, per poi lasciare spazio in gamma alla nuova che è stata presentata a Milano il 14 febbraio.

"È un grande orgoglio constatare ancora una volta la passione e l'amore che circondano Lancia Ypsilon - ha dichiarato Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia - una vettura che ha sempre giocato un ruolo da protagonista sul mercato, grazie al suo stile unico, dalle linee morbide e sinuose e dal design tipicamente italiano, uniti a connettività, efficienza e stile".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA