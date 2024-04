Rallenta il noleggio lungo termine ma boom per breve termine

Secondo un'analisi condotta da Aniasa e Dataforce, il mercato registra un rallentamento delle immatricolazioni a noleggio nel primo trimestre, che valgono comunque il 31% del mercato. E' invece 'boom' per il noleggio a breve termine. Il settore immatricola il 35,2% delle elettriche e il 55,3% delle plug-in.

Nel primo trimestre 2024 il settore del noleggio ha targato 157.049 veicoli tra Passenger Cars e Light Commercial Vehicles, di cui 113.747 per il long rent e 43.302 per lo short rent.

Complessivamente il noleggio vale il 31% del mercato. Differente è l'andamento dei due canali: in flessione il lungo termine (a causa del cedimento del comparto Passenger Cars, mentre per gli LCV le immatricolazioni sono in crescita) e in eccezionale aumento il breve termine.

Il NLT, secondo la ricerca, ha immatricolato da gennaio a marzo, al netto del rent to rent, 94.130 Passenger Cars, quasi 10.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (-9,3%). Se nel 2023 il long rent aveva performato eccezionalmente bene, soprattutto nella prima parte dell'anno, era perché aveva accelerato le consegne dei contratti stipulati da molto tempo, che in precedenza non era riuscito a evadere a causa delle difficoltà delle fabbriche nell'approvvigionamento dei microchip.

Terminata l'emergenza industriale e tornata a regime la capacità produttiva degli Oem, il noleggio a lungo termine aveva raggiunto risultati eccellenti nel primo semestre (sfiorando il +50%), per poi rallentare nella seconda parte del 2023.

Quest'anno al ritorno alla normalità si è aggiunto l'effetto attesa per gli incentivi ricalibrati (al rialzo) dal Governo.

Il risultato concreto dell'annuncio anticipato è stato un brusco stop delle immatricolazioni destinate ai clienti (anche di noleggio) che possono usufruire dei bonus statali, che ha portato a marzo, per la prima volta dopo 19 mesi di crescita, al rosso.

Tutt'altra storia per il NLT dei veicoli commerciali leggeri, con una situazione largamente in attivo. Sempre escludendo il rent to rent, il noleggio a lungo termine ha immatricolato nel primo trimestre di quest'anno 19.829 unità, con un incremento di oltre 5.000 targhe (+36,36%).

Se il long rent marcia a due velocità, per lo short rent quest'inizio d'anno è più che positivo, con 40.397 immatricolazioni (rent to rent compreso), in crescita rispetto al periodo gennaio-marzo 2023 di un vistoso +42,63%. Positivo, anche se non come nel comparto Passenger Cars, l'andamento delle immatricolazioni del noleggio a breve termine LCV: 2.693 nuove targhe nel primo trimestre di quest'anno, con un incremento del 18,63% sull'anno scorso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA