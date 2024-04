Germania, a marzo vendite elettriche -29% e plug-in -4,5%

Segnali negativi dalla Germania dal rapporto sulle vendite in marzo per la elettrificazione del parco auto (-29% i modelli a batteria e -4,5% gli ibridi plug-in) ma anche dal mercato complessivo che, totalizzando 263.844 immatricolazioni ha fatto segnare un arretramento del 6,2% rispetto al marzo del 2023.

Preoccupante anche il fatto che le emissioni medie di CO2 a marzo siano aumentate del +3,1% raggiungendo i 124,4 g/km Secondo quanto comunicato dalla Federal Motor Transport authority (Kraftfahrt-Bundesamt) più nota come Kba, la maggiore discesa del mercato ha riguardato le vendite ai privati (-9,4%) mentre quelle alle aziende e ai professionisti sono scese 'solo' del 4,7%, Tra i marchi tedeschi Bmw è cresciuta in marzo dello 0,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso mentre gli altri brand sono arretrati nel confronto con il marzo 2023: Audi -37,9%, Mini -34,3%, Mercedes -22,8%/ e Smart -17,2%. Cali minori per Ford (-7,8%), Volkswagen (-3,4%) e Opel (-2,7%).

Analizzando le marche d'importazione Kba segnala che Mitsubishi ha ottenuto l'aumento di immatricolazioni più forte (+225,4%) seguita da Citroen (+91,9%), Volvo (+36,9), Toyota (+30,0%) e Seat (+ 21,7%). Crescita a una cifra per Peugeot (+9,4%), Kia (+5,0%) e Skoda (+1,8%). Scendono invece Fiat (-20,9%), Mazda (-3,3%) e Hyundai (-3,2%).

