Stellantis, 97.000 auto importate per Fiat in Algeria

"Questa settimana segna il primo anniversario del lancio di Fiat in Algeria e i risultati sono impressionanti". Lo ha affermato Samir Cherfan, direttore delle operazioni per il Medio Oriente e l'Africa presso il gruppo automobilistico Stellantis, in un post pubblicato su LinkedIn.

Il dirigente di Stellantis ha precisato che dopo dodici mesi dalla ripresa delle attività di Fiat in Algeria, il marchio italiano ha importato 97.000 veicoli nuovi, con una rete di distribuzione di 50 concessionari in 30 province, per una copertura del 76%. Cherfan ha sottolineato che la Fiat Algeria ha impiegato 1.124 persone che hanno beneficiato di 18.600 ore di formazione per le operazioni commerciali, 650 operai per lo stabilimento che hanno avuto 95.000 ore di formazione, mentre il tasso di soddisfazione dei clienti per i servizi di vendita e post-vendita del marchio italiano ha raggiunto il 90%.

Cherfan ha sottolineato che, in quanto azienda automobilistica leader in Algeria, Stellantis "è profondamente impegnata nello sviluppo del settore automobilistico del Paese".

"Stiamo mantenendo le nostre promesse di modellare il futuro dell'industria, contribuire alla crescita economica del Paese, formare professionisti locali altamente qualificati e offrire un valore incredibile ai nostri clienti algerini", ha ancora commentato.



